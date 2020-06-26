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القبض على تشكيل عصابي متورط في سرقة كيابل نحاسية بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على تشكيل عصابي متورط في سرقة كيابل نحاسية بالرياض

الرياض (صدى):
صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة وافدين (بنجلاديشي وأربعة باكستانيين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس)، لتورطهم بارتكاب (14) حادثة سرقة لكيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في أحياء (ضاحية لبن - السويدي وشبرا - الصحافة - البطحاء - الشفا).

كما ضبطت بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .

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