رسميًا.. الرائد يعلن سلامة اللاعبين من كورونا

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الرائد، اليوم الجمعة، عن سلامة لاعبي الفريق والأجهزة الفنية والعاملين، وعدم إصابة أحد منهم بفيروس كورونا المستجد.
وذكر الرائد في بيانه الرسمي، أن الفريق سيعود استئناف التدريبات مرة آخرى، بعد توقف دام لأكثر من 90 يوماً بسبب فيروس كورونا.
وسيقود رامي الحسين المُعد البدني للفريق، التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لسفر المدير الفني إلى خارج البلاد.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عودة النشاط الرياضي، يوم 4 أغسطس المقبل، وبدأ التدريبات الجماعية، خلال الأيام المقبلة.