قصص جديدة لعائلات فقدت أبنائها في سجون الأسد

دمشق (صدى):
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقصص عائلات سورية فقدت أبنائها بسبب النظام السوري.
وسرد إسماعيل الخاني، والد أحد ضحايا سجون الأسد، كيف تعرف على جثة ابنه محمد الذى فقده لفترة طويلة.
وقال إنه علم بمقتل ولده عندما شاهد الصور التى سربها المصور المعروف بـ"قيصر"، لافتا إلى أن ابنه كان لديه شامتان على خده، وأنه تعرف على جثة ابنه بفضل تلك العلامة.
وروت أم حسن قصتها المأساوية عندما كانت تبحث عن ابنها من بين آلاف من الصور التى نشرها "قيصر"، مضيفة أنها تمكنت من التعرف على جثة نجلها بفضل شامة كانت تحت حاجب ابنها.
يذكر أن النظام السوري اعتقل أكثر من 130 ألف معارض لنظامه، وقتل أكثر من 14 ألفاً منهم تعذيباً، وتم نشر صور لضحايا التعذيب بفضل المصور "قيصر".