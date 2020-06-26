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فيديو يثير الجدل لمخالفة «حمد الله» الإجراءات الوقائية ومطالب بمحاسبته

Time منذ 19 دقيقة
Views 1266
فيديو يثير الجدل لمخالفة «حمد الله» الإجراءات الوقائية ومطالب بمحاسبته

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو مخالفة نجم النصر اللاعب المغربي " عبد الرازق حمد الله " لأهم الإجراءات الإحترازية أثناء جائحة كورونا .

وأظهر الفيديو حمد الله وهو يصافح ويعانق زميله حمد آل منصور بدون ارتداء الكمامة ما أثار غضب المتابعين وسط مطالبات بتطبيق عقوبة المخالفة عليه كونه قدوة للجماهير .

من جانبه علق الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز قائلاً :هناك مقطع متداول له، وعناق بدون كمامة، هذا الفيديو ينطبق عليه عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية، مثل هذه المقاطع سلبية للمشاهدين والمتابعين .

يأتي هذا وسط استعدادات النصر لإستئناف الدوري بعد اعلان وزارة الرياضة عودة المباريات المتبقية في 4 اغسطس المقبل.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه.
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
العــــيال كِبـــرت .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه .

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