فيديو يثير الجدل لمخالفة «حمد الله» الإجراءات الوقائية ومطالب بمحاسبته

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو مخالفة نجم النصر اللاعب المغربي " عبد الرازق حمد الله " لأهم الإجراءات الإحترازية أثناء جائحة كورونا .
وأظهر الفيديو حمد الله وهو يصافح ويعانق زميله حمد آل منصور بدون ارتداء الكمامة ما أثار غضب المتابعين وسط مطالبات بتطبيق عقوبة المخالفة عليه كونه قدوة للجماهير .
من جانبه علق الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز قائلاً :هناك مقطع متداول له، وعناق بدون كمامة، هذا الفيديو ينطبق عليه عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية، مثل هذه المقاطع سلبية للمشاهدين والمتابعين .
يأتي هذا وسط استعدادات النصر لإستئناف الدوري بعد اعلان وزارة الرياضة عودة المباريات المتبقية في 4 اغسطس المقبل.