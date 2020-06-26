هالاند: لن أكتفي بالثاني طوال الوقت وسأنهي هيمنة بايرن ميونيخ

وكالات (صدى):
قال النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بأنه حريص على إنهاء ما أسماه بهيمنة بايرن ميونيخ، على الدوري المحلي، لـ8 سنوات، مردفا بأنه لن يكتفي بأن يكون الثاني طوال الوقت.
ويذكر ان الفريق البلغاري سيتسلم درع البطولة، السبت، في مباراته الأخيرة في الموسم الجاري، ضد مضيفه فولفسبورج، في حين اكتفى دورتموند للموسم الثاني على التوالي بدور الوصيف.
وتوافق هالاند مع زميله المدافع ماتس هوملس، على أن هدف الموسم المقبل هو الارتقاء "مركز واحد أعلى" من المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ في الدوري.