حلا الترك تتجاهل رسالة والدتها وتكشف عن تغيير كبير في حياتها

المنامة (صدى):
يبدو أن المشاكل العائلية والإشاعات التي تواجهها الفنانة البحرينية حلا الترك لم تنتهي بعد، وكان آخرها رفض الترك التعليق على رسالة لوالدتها التي باركت لها بعد تخرجها من المرحلة الثانوية.
وقالت تقارير بأن الحياة تغيرت بالنسبة لحلا بعد هذه الخطوة، فامتنعت عن أي تصريحات صحفية عن سبب غياب والدها ووالدتها عن حفل تخرجها الذي اقتصر على حضور جدتها وجدها وأخوانها، فيما أغلقت خاصية التعليقات على الصور والفيديوهات.
وكشفت الفنانة الشابة، أنها تنوي دراسة تخصص يشبه مجالها الفني، وأن تستفيد من دراستها بهذا الشأن مثل تصميم الأزياء أو المكياج أو دراسة السوشال ميديا.