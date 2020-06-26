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«الموارد البشرية» تعلن عن تغيير نطاق موقعها الإلكتروني الرسمي

Time منذ 54 دقيقة
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«الموارد البشرية» تعلن عن تغيير نطاق موقعها الإلكتروني الرسمي

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تغيير نطاق موقعها الإلكتروني الرسمي من MLSD.GOV.SA، ونطاق موقع الخدمة المدنية MCS.GOV.SA إلى النطاق الجديد HRSD.GOV.SA وذلك بعد الأمر الملكي القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسماها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يأتي هذا التغيير ليتوافق مع توسع الدور الإداري والإشرافي للوزارة الذي صار يشمل القطاعين العام والخاص والتنمية الاجتماعية، ليتناسب مع الدلالات التي تعنيها وتحققها عملية ضم الوزارتين.

تجدر الإشارة إلى أن التغيير قد اقتضى تغيير حسابات الوزارة والحسابات التابعة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لتتوافق مع النطاق الجديد للموقع الإلكتروني الرسمي.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه.
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
العــــيال كِبـــرت .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه .

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