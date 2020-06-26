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بالصور.. لبنانيون يقايضون اغراضهم الشخصية مقابل الحليب والزيت بسبب ارهاب حزب الله

Time منذ ساعة
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بالصور.. لبنانيون يقايضون اغراضهم الشخصية مقابل الحليب والزيت بسبب ارهاب حزب الله

بيروت (صدى):
كشفت صور مؤسفة على مواقع التواصل الإجتماعي تردي الأوضاع الإقتصادية في لبنان بسبب تدخل إيران عبر "حزب الله " أحد اذنابها الإرهابية وشق وحدة الصف اللبناني حتى انهار الإقتصاد بعد النزاع السياسي .

وأظهرت الصور بيع المواطنين أغراضهم الخاصة مقابل الحصول على سلع أساسية كالزيت وحفاضات وحليب الأطفال بعدما باتوا عاجزين عن إعالة أبنائهم .

وشهدت لبنان والتي كانت منارة اجتماعية واقتصادية قبل النزاع السياسي والحرب الأهلية ، هبوط حاد في الليرة مقابل الدولار ما سبب ارتفاع قياسي في الأسعار وشُح السلع فضلاً عن نهب الثروات وإشاعة الإرهاب في ظل ازمة كورونا التي عجزت عن الصمود أمامها بالمقارنة بدول استطاعت التخلص من الإخوان ومن شاكلهم من جماعات إرهابية .

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. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه.
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
العــــيال كِبـــرت .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه .

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