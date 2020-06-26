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وزير الشؤون الإسلامية لـ «المواطن»: الأعداء خططوا لتشريدك فتمسك بعقيدتك

Time منذ 15 دقيقة
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وزير الشؤون الإسلامية لـ «المواطن»: الأعداء خططوا لتشريدك فتمسك بعقيدتك

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رسالة للمواطنين حذرهم من خلال من مخططات الأعداء التى تستهدف تدمير المملكة وتشريد مواطنيها.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر :"وطني الغالي الله حافظك،ففي خيمة الخسة والخذلان والشيطان تآمر عليك زنديق ذميم وإخواني مارق وداعية فتنة خائن فحفظك الله وفضحهم".

وتابع في التغريدة:"أخي المواطن في دارالتوحيد الصافي مهبط الوحي وحاضن الحرمين وقبلة المسلمين هؤلاء الاعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك تمسك بعقيدتك وولاة أمرك وأمنك تسلم".

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. راعــي الـددســـن .
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معلومات جيده .
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طـــــــــــ🏋️‍ـــــــــيب .
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اوكـــــيه .

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