وزير الشؤون الإسلامية لـ «المواطن»: الأعداء خططوا لتشريدك فتمسك بعقيدتك

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رسالة للمواطنين حذرهم من خلال من مخططات الأعداء التى تستهدف تدمير المملكة وتشريد مواطنيها.
وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر :"وطني الغالي الله حافظك،ففي خيمة الخسة والخذلان والشيطان تآمر عليك زنديق ذميم وإخواني مارق وداعية فتنة خائن فحفظك الله وفضحهم".
وتابع في التغريدة:"أخي المواطن في دارالتوحيد الصافي مهبط الوحي وحاضن الحرمين وقبلة المسلمين هؤلاء الاعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك تمسك بعقيدتك وولاة أمرك وأمنك تسلم".