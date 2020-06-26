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بالفيديو.. محطات في خدمة ضيوف الرحمن مع انشاء مجلس إدارة الحرم في عهد الملك المؤسس

Time منذ 16 دقيقة
Views 1291
بالفيديو.. محطات في خدمة ضيوف الرحمن مع انشاء مجلس إدارة الحرم في عهد الملك المؤسس

الرياض (صدى):
تبوأت المملكة مكانة عظيمة في العالم الإسلامي لتشرفها بخدمة ضيوف الرحمن على مر التاريخ .

وبدأت تلك الخدمة الجليلة بتشكيل الملك المؤسس –طيب الله ثراه – مجلس إدارة الحرم عام 1344 هـ .

كما أمر الملك المؤسس حينها بتحسينات الأروقة الحرم وأعلن عزمه على توسعه الحلم في عام 1368 هـ .

وعلى مر العقود الماضية انجزت المملكة 3 توسعات للحرم المكي الشريف بجانب تطوير المطارات وزيادة قدرتها الإستيعابية ، وإطلاق مشروع مترو مكة المكرمة ومشروع قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين وتعزيز منظومة شبكة النقل والتي اسهمت في زيادة عدد المعتمرين في العام الماضي إلى 8 ملايين معتمر .

ورغم هذه التطورات الهائلة ، إلا أن المملكة تسعى لمزيد من التطوير وتسخير كافة الجهود الأمنية والصحية واللوجيستية لزيادة الخدمات وتسهيل الرحلة المقدسة أمام حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين .

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. راعــي الـددســـن .
ههههههه. مقرود أبو قرود .🐒.🎂.
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معلومات جيده .
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طـــــــــــ🏋️‍ـــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه .

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