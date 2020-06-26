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حكيمي يرفض العودة إلى النادي الملكي

Time منذ ساعة
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حكيمي يرفض العودة إلى النادي الملكي

وكالات (صدى):
أنهى المغربي أشرف حكيمي فترة إعارته مع بروسيا دورتموند، حيث فضل الرحيل نهائيا عن صفوف النادي الملكي خلال الفترة القادمة.

وقالت تقارير بأن حكيمي لن يعود مرة أخرى إلى الريال، حيث يرغب في الانتقال إلى فريق آخر، لمواصلة اللعب أساسياً، ومن المتوقع أن يوافق فلورنتينو بيريز على رحيل اللاعب مقابل 50 مليون يورو، خاصة أن لديه عقد مع النادي يستمر حتى صيف 2021.

يذكر أن أندية إنتر ميلان ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، أبدت اهتمامهم بضم الظهير الأيمن، لذلك فإنه قد يلعب لأحد منهم خلال الموسم المقبل، إذا سارت المفاوضات بشكل إيجابي مع الميرينجي.

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. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه.
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الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
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العــــيال كِبـــرت .
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طــــــــــــــــــــيب .
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اوكـــــيه .

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