العنود الخليفي تتربع على عرش بطولة الإلتزام لرفع الأثقال

نواف السالم (صدى):
حصلت لاعبة المملكة الرباعة العنود الخليفي، على بطولة الإلتزام الإفتراضية للسيدات لرفع الأثقال والتي أقامها الإتحاد السعودي لرفع الأثقال عبر تطبيق مرئي من خلال مشاركة 8 رباعات ولمدة يومين.
وشهدت المنافسات تنافساً كبيراً بين الرباعات في الاختبارات التدريبية التي أشرف عليها المدير الفني للمنتخب السعودي لرفع الأثقال الجزائري عبد المجيد بولحية وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، محمد الحربي، لأحداث البطولة،و التي عبرت عن مدى الالتزام للرباعات في التدريبات المختارة خلال الفترة الماضية .
وجاء تتويج العنود الخليفي بالبطولة بعد تحقيقها النقاط الأعلى بمجموع الاختبارات التدريبية في رفع الثقل، فيما حلت العنود الشهري ثانياً، ونالت منيرة الرويتع المركز الثالث.