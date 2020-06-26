حقيقة زواج حليمة بولند من «القذافي»

خالد الظفيري (صدى):
انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زواج الإعلامية الكويتية حليمة بولند من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وكشف الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، حقيقة هذا الأنباء، حيث كتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر:" “تسجيلات خيمة لقذافي”، انتشر من ضمن هذا الهاشتاق البارح خبر حليمة بولند التي كانت ضمن ضيوف القذافي في خيمته الشهيرة التي استضافت العديدين سواء مسؤولين وإخوان مسلمين ، ولكني ما لا أعرفه كيف يتطرق لزواج القذافي من حليمة وإهدائه لها عقد بمليون دولار وقد كانت برفقة زوجها”.
واستبعد الإعلامي وجود علاقة زواج بين الإعلامية والقذافي، مؤكدًا أن اللقاء الذى جمع بينهما كان في وجود زوجها، الأمر الذى يعني أن الحديث عن زواج حليمة بالقذافي غير صحيح.