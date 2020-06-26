فنان كوميدي يشكك في نسب نجل الرئيس الأمريكي !

واشنطن (صدى):
أثار الممثل الكوميدي جون هنسون الجدل في الولايات المتحدة بعدما ألمح في تغريدة له بالتشكيك في نسب "بارون ترامب " نجل الرئيس الأمريكي .
وقال "هنسون " على تويتر في يوم الأب العالمي : آمل أن يقضي بارون اليوم مع أي كان والده !
وتسببت التغريدة المسيئة في غضب كبير لوالدة "بارون " السيدة الأولى " ميلانا ترامب لكنها تجاهلت الرد عليه مباشرةً.
وهاجمت المتحدثة باسم السيدة الأولى الممثل الأمريكي ، قائلة : للأسف ما زلنا نرى تعليقات غير ملائمة وغير حساسة بشأن نجل الرئيس "بارون ترامب" .
وأضافت : يجب أن يكون انتقاد الطفل القاصر محظورا وأن يتم السماح له بالنمو دون حكم أو كراهية من الغرباء ووسائل الإعلام .
ورغم اعتذار الممثل الكوميدي لاحقاً إلا أنه قوبل بهجوم كبير من متابعيه أيضاً .