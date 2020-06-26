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فنان كوميدي يشكك في نسب نجل الرئيس الأمريكي !

Time منذ 17 ساعة
Views 586
فنان كوميدي يشكك في نسب نجل الرئيس الأمريكي !

واشنطن (صدى):
أثار الممثل الكوميدي جون هنسون الجدل في الولايات المتحدة بعدما ألمح في تغريدة له بالتشكيك في نسب "بارون ترامب " نجل الرئيس الأمريكي .

وقال "هنسون " على تويتر في يوم الأب العالمي : آمل أن يقضي بارون اليوم مع أي كان والده !

وتسببت التغريدة المسيئة في غضب كبير لوالدة "بارون " السيدة الأولى " ميلانا ترامب لكنها تجاهلت الرد عليه مباشرةً.

وهاجمت المتحدثة باسم السيدة الأولى الممثل الأمريكي ، قائلة : للأسف ما زلنا نرى تعليقات غير ملائمة وغير حساسة بشأن نجل الرئيس "بارون ترامب" .

وأضافت : يجب أن يكون انتقاد الطفل القاصر محظورا وأن يتم السماح له بالنمو دون حكم أو كراهية من الغرباء ووسائل الإعلام .

ورغم اعتذار الممثل الكوميدي لاحقاً إلا أنه قوبل بهجوم كبير من متابعيه أيضاً .

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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