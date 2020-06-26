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هاشم سرور عن 3 لاعبين: «تاريخي معهم أبيض»

Time منذ 33 دقيقة
Views 1260
هاشم سرور عن 3 لاعبين: «تاريخي معهم أبيض»

ماجد محمد (صدى):
أكد نجم نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، هاشم سرور، أن هناك 3 نجوم سابقين تاريخه معهم أبيضًا ولديهم منزلة كبيرة عنده.

وقال هاشم سرور: “ بعيدًا عن كرة القدم وبعيدًا عن مستوياتهم أقول لهؤلاء الثلاثة عندي منزله كبيرة لما يحملون من بياض القلب وحب الغير ولما يملكون من تواضع وأخلاق كبيرة وسيرة مميزة بين الناس”.

وأضاف: “ ماجد عبدالله – فؤاد أنور – محمد عبدالجواد تاريخي معهم كله أبيض وهذا مصدر سعادتي بعد كل هذا العمر ” .

وأكد أنه يلتقي بماجد عبدالله في بعض المناسبات كثيرًا ويتواصل معه باستمرار ومع الكثير من لاعبي الأندية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه.
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
العــــيال كِبـــرت .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه .

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