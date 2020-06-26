بالفيديو.. صندوق الإستثمارات العامة يعلن سعر سيارة «لوسيد إير» وموعد طرحها

أميرة خالد (صدى):
أعلن صندوق الإستثمارات العامة اليوم الجمعة إطلاق سيارة " لوسيد إير " الكهربائية المرتقبة من شركة "لوسيد موتورز " في 9 سبتمبر المقبل .
وتشير التوقعات أن سعر السيارة يبدأ من 60 ألف دولار ما يعادل " 225 ألف ريال " ، وهناك نماذج معدلة تبدأ من 100 ألف دولار .
وتمتاز السيارة الجديدة بأنها صديقة للبيئة بجانب إضافة إمكانات تكنولوجية هائلة كأجهزة استشعار للقيادة الذاتية والعدسات المستدقة بجانب تصميمها القوي الفريد .
وكان صندوق الإستثمارات العامة قد استثمر مليار دولار في شركة " لوسيد إير " للسيارات الكهربائية في سبتمبر 2018 .