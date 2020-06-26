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«الموارد البشرية» تعلن عن 800 وظيفة شاغرة من المنزل

Time منذ 20 دقيقة
Views 1306
«الموارد البشرية» تعلن عن 800 وظيفة شاغرة من المنزل

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت وزارة الموارد البشرية باب التقديم على 800 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة وبمختلف المؤهلات .

وأكدت الوزارة أن العمل إلكترونياً من المنزل دون الحاجة للذهاب لمقرات العمل ، وذلك لمساعدة من يواجهون صعوبات في العمل بسبب المواصلات والبعد الجغرافي او الراغبين في العمل الأكثر مرونة .

ويجب توفر الشروط التالية للمتقدمين :

1- ان يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .

2- ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة .

3- اجادة استخدام اجهزة التقنية الحديثة .

4- توفر حساب على "ابشر " مفعل .

وحول طريقة التقديم ، أوضحت الوزارة ان التقديم عبر الخطوات التالية :

- زيارة بوابة العمل عن بعد .

- الضغط على أيقونة (حساب جديد) .

- الضغط على (حساب عامل عن بعد) .

- إنشاء الحساب يتم تحميل السيرة الذاتية للمتقدم ، يظهر ملف تعريفي ويمكن التقديم .

Time واتساب

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. راعــي الـددســـن .
الله يجـزاه كل خـير .
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خســـيس غــــدار .
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كويتيه وإســمها فينيسيا .🤔🤔.
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اوكـــــيه .
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طــــــــــــــــــــيب .

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