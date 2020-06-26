امريكا توجه ضربة قوية لـ «اردوغان» وتساند اكبر منظمات المعارضة في تركيا

واشنطن (صدى):
رفضت الولايات المتحدة اعتبار حركة " غولن " المعرضة التركية منظمة إرهابية في إطار مساعي تركيا لإعتقال جميع أعضائها داخل تركيا وخارجها .
وأكدت الولايات المتحدة أنه لا يمكن ادراج حركة " فتح الله غولن " ارهابية والسماح بالإعتقالات الجزافية ، مشيرة إلى آلاف الإعتقالات المتكررة .
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية : تستمر الحكومة في تقييد الحريات وعناصر نظام سيادة القانون استنادا لتشريعات واسعة لمكافحة الإرهاب .
وكان "غولن " حليف لـ"أردوغان " قبل أن يتقلد الأخير كرسي الرئاسة حتى انقلب عليه وخسى من نفوذه الشعبي والحكومى واتهمه بتدبير محاولة انقلاب 2016 وشن آلاف الإعتقالات .