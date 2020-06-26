شاهد.. رحلة شهر عسل لزوجين تحول سعادتهما إلى جحيم حي

ويلينغتون (صدى):
كشفت تقارير قصة مأساوية لعروسين، قررا قضاء شهر العسل في نيوزيلندا، حيث تحولت سعادتهم إلى جحيم حي، حيث أظهرت مجموعة من الصور، الحروق البالغة التي أُصيب بها الزوجان “ماثيو” ٣٦ عامًا، و”لورين أوري” ٣٣ عامًا خلال رحلتهما.
وقالت التقارير بأن الزوجين ذهبا للاستمتاع بجمال الطبيعة في رحلة بحرية، إلا أنهما فوجئا بثوران بركان أدى إلى وفاة ٢١ شخص، وقاما الزوجان بمقاضاة شركة رويال كاريبيان التي سافرا عبرها.
وأوضح الزوجان بأن الشركة كان لديها تحذير بالابتعاد عن منطقة البركان ولكنها تجاهلته ، حيث أودى الحادث بحياة ٢١ شخص وتعرض العديد من الركاب لإصابات وحروق بالغة، وقالت بأن المشهد بدأ المشهد بعمود من الدخان الأبيض اللامع ، يتصاعد من فوهة البركان قبل أن يتحول إلى سحابة سوداء، ولم نتمكن من الإختباء واحترقنا من الرماد المنصهر.