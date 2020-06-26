نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. رحلة شهر عسل لزوجين تحول سعادتهما إلى جحيم حي

Time منذ 18 ساعة
Views 646
شاهد.. رحلة شهر عسل لزوجين تحول سعادتهما إلى جحيم حي

ويلينغتون (صدى):
كشفت تقارير قصة مأساوية لعروسين، قررا قضاء شهر العسل في نيوزيلندا، حيث تحولت سعادتهم إلى جحيم حي، حيث أظهرت مجموعة من الصور، الحروق البالغة التي أُصيب بها الزوجان “ماثيو” ٣٦ عامًا، و”لورين أوري” ٣٣ عامًا خلال رحلتهما.

وقالت التقارير بأن الزوجين ذهبا للاستمتاع بجمال الطبيعة في رحلة بحرية، إلا أنهما فوجئا بثوران بركان أدى إلى وفاة ٢١ شخص، وقاما الزوجان بمقاضاة شركة رويال كاريبيان التي سافرا عبرها.

وأوضح الزوجان بأن الشركة كان لديها تحذير بالابتعاد عن منطقة البركان ولكنها تجاهلته ، حيث أودى الحادث بحياة ٢١ شخص وتعرض العديد من الركاب لإصابات وحروق بالغة، وقالت بأن المشهد بدأ المشهد بعمود من الدخان الأبيض اللامع ، يتصاعد من فوهة البركان قبل أن يتحول إلى سحابة سوداء، ولم نتمكن من الإختباء واحترقنا من الرماد المنصهر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

أخر الأخبار

مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات
مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات
Time منذ 13 دقيقة Views 1206
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعة Views 1337
نهاية مأساوية لرجل اغتصب ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا
نهاية مأساوية لرجل اغتصب ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا
Time منذ ساعة Views 181
مصر تستعد لطرح عقار لمرضي كورونا بالأسواق
مصر تستعد لطرح عقار لمرضي كورونا بالأسواق
Time منذ ساعة Views 1435
حملة ساخرة بعد فقدان غواصتين تركيتين: " أردوغان أبو غواصة تايهة "
حملة ساخرة بعد فقدان غواصتين تركيتين: " أردوغان أبو غواصة تايهة "
Time منذ ساعة Views 1474
بالصور..لحظة وصول مدرب الشباب إلى الرياض
بالصور..لحظة وصول مدرب الشباب إلى الرياض
Time منذ ساعتين Views 1462
تفاصيل إصابة الفنان العراقي سعدون جابر بفيروس كورونا
تفاصيل إصابة الفنان العراقي سعدون جابر بفيروس كورونا
Time منذ ساعتين Views 1204
إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح بمحايل للتحقيق
إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح بمحايل للتحقيق
Time منذ ساعتين Views 1593
السجن 8 سنوات لألمانية داعشية خططت لهجوم بيولوجي بسمّ " الريسين "
السجن 8 سنوات لألمانية داعشية خططت لهجوم بيولوجي بسمّ " الريسين "
Time منذ 3 ساعات Views 1671
قصة " هاشبابي " الذي خدع ضحاياه بثراءه الفاحش للنصب عليهم بالإمارات
قصة " هاشبابي " الذي خدع ضحاياه بثراءه الفاحش للنصب عليهم بالإمارات
Time منذ 4 ساعات Views 423