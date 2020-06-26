بالصور.. رجل يخسر 133 من وزنه في أقل من 3 أعوام

دﺑلن (صدى):
قرر فيل كايس الأيرلندي في عام 2017 عندما كان يزن 235.8 كيلوغرامًا، تولى مسؤولية صحته بنفسه، وبالفعل خسر 133 كيلو جرام من وزنه خلال 3 أعوام بعدما حذره الأطباء من خطر الموت.
وقالت تقارير بان ، كايس البالغ 46 عاماً يعاني من زيادة الوزن منذ الطفولة، بسبب اتباعه نظاماً صحياً سيئاً يعتمد على أكل الوجبات السريعة بصورة يومية، ولا يقل استهلاكه اليومي من الحليب عن لترين، دون أن ينتبه إلى الزيادة المتواصلة في وزنه.
وقال كايس مساعدة أصدقاؤه أبعد كل الوجبات السريعة عن نظامه الغذائي، واستبدلها بالأغذية النباتية وطعام المنزل، كما استبدل الحليب بالماء والعصائر الخالية من السكر، وتخلص من 133 كيلوغرامًا خلال 3 أعوام، نجح خلالها أيضاً في كسب ثقة التعامل مع النساء، والتقى بصديقته نيكول التي ينوى الزواج منها قريب.