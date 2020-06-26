نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. رجل يخسر 133 من وزنه في أقل من 3 أعوام

Time منذ 19 ساعة
Views 494
Comment 1
بالصور.. رجل يخسر 133 من وزنه في أقل من 3 أعوام

دﺑلن (صدى):
قرر فيل كايس الأيرلندي في عام 2017 عندما كان يزن 235.8 كيلوغرامًا، تولى مسؤولية صحته بنفسه، وبالفعل خسر 133 كيلو جرام من وزنه خلال 3 أعوام بعدما حذره الأطباء من خطر الموت.

وقالت تقارير بان ، كايس البالغ 46 عاماً يعاني من زيادة الوزن منذ الطفولة، بسبب اتباعه نظاماً صحياً سيئاً يعتمد على أكل الوجبات السريعة بصورة يومية، ولا يقل استهلاكه اليومي من الحليب عن لترين، دون أن ينتبه إلى الزيادة المتواصلة في وزنه.

وقال كايس مساعدة أصدقاؤه أبعد كل الوجبات السريعة عن نظامه الغذائي، واستبدلها بالأغذية النباتية وطعام المنزل، كما استبدل الحليب بالماء والعصائر الخالية من السكر، وتخلص من 133 كيلوغرامًا خلال 3 أعوام، نجح خلالها أيضاً في كسب ثقة التعامل مع النساء، والتقى بصديقته نيكول التي ينوى الزواج منها قريب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

أخر الأخبار

مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات
مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات
Time منذ 13 دقيقة Views 1206
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعة Views 1337
نهاية مأساوية لرجل اغتصب ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا
نهاية مأساوية لرجل اغتصب ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا
Time منذ ساعة Views 181
مصر تستعد لطرح عقار لمرضي كورونا بالأسواق
مصر تستعد لطرح عقار لمرضي كورونا بالأسواق
Time منذ ساعة Views 1435
حملة ساخرة بعد فقدان غواصتين تركيتين: " أردوغان أبو غواصة تايهة "
حملة ساخرة بعد فقدان غواصتين تركيتين: " أردوغان أبو غواصة تايهة "
Time منذ ساعة Views 1474
بالصور..لحظة وصول مدرب الشباب إلى الرياض
بالصور..لحظة وصول مدرب الشباب إلى الرياض
Time منذ ساعتين Views 1462
تفاصيل إصابة الفنان العراقي سعدون جابر بفيروس كورونا
تفاصيل إصابة الفنان العراقي سعدون جابر بفيروس كورونا
Time منذ ساعتين Views 1204
إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح بمحايل للتحقيق
إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح بمحايل للتحقيق
Time منذ ساعتين Views 1593
السجن 8 سنوات لألمانية داعشية خططت لهجوم بيولوجي بسمّ " الريسين "
السجن 8 سنوات لألمانية داعشية خططت لهجوم بيولوجي بسمّ " الريسين "
Time منذ 3 ساعات Views 1671
قصة " هاشبابي " الذي خدع ضحاياه بثراءه الفاحش للنصب عليهم بالإمارات
قصة " هاشبابي " الذي خدع ضحاياه بثراءه الفاحش للنصب عليهم بالإمارات
Time منذ 4 ساعات Views 423