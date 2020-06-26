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العراق: تركيا بعملياتها العسكرية تنتهك مبدأ حسن الجوار
منذ 58 دقيقة
1388
بغداد (صدى):
حذرت الرئاسة العراقية، تركيا من الأعمال العسكرية ،ووصفتها بأنها إنتهاك لحسن الجوار.
وقالت الرئاسة العراقية بأن ما تقوم به تركيا من أعمال عسكرية متكررة هي إنتهاك صارخ لمبدأ حسن الجوار.
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. راعــي الـددســـن .
الله يجـزاه كل خـير .
. راعــي الـددســـن .
خســـيس غــــدار .
. راعــي الـددســـن .
كويتيه وإســمها فينيسيا .🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
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