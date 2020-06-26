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تفتيش منزل «شوكت مسلماني» في إستراليا بعد شكوك تورطه بالتجسس

Time منذ ساعة
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تفتيش منزل «شوكت مسلماني» في إستراليا بعد شكوك تورطه بالتجسس

كانبرا (صدى):
كشفت السلطات الإسترالية عن تعرض منزل نائب معارض للتفتيش من قبل عناصر من المخابرات والشرطة ضمن تحقيق يتعلق بتدخل الصين في شؤون البلاد .

جاء ذلك بعد شكوك السلطات في دور النائب المعارض " شوكت مسلماني " خاصةً لإشادته في أكثر من مرة بالرئيس الصيني ودوره في تعيين شخص درس في الأكاديمية الصينية وعلى علاقة بالحزب الشيوعي الصيني بوظيفة حكومية في استراليا .

ومن المقرر إلغاء عضوية "مسلماني " في حزب المعارضة بعد شكوك منظمة مكافحة التجسس فيه وأنه أصبح "مثير للقلق " ، وذلك في غطار رفض التدخل الصيني في استراليا .

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الله يجـزاه كل خـير .
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خســـيس غــــدار .
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كويتيه وإســمها فينيسيا .🤔🤔.
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اوكـــــيه .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .

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