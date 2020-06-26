المملكة تتصدر مستخدمو التواصل الإجتماعي عربيا

الرياض (صدى):
حصلت المملكة على موقع الصدارة لمستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي عربيا في منصات " تويتر، إنستغرام، سناب شات " فيما حصلت مصر على صدارة الأكثر إستخداما لشبكة الفيسبوك، بحسب إحصاءات موقع Hootsuite عن شهر إبريل 2020.
ويشهد المتابع لنشاط مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة خلال الفترة الماضية، تصاعداً لافتاً في تكثيف صناعة المحتوى بمختلف أشكاله، ومدى براعتهم وإجادتهم لصناعة المحتوى المنشور على هذه المواقع، عبر تحليلات اجتماعية وأفلام قصيرة وغيرهما.
ويظهر لمتابع سلوك المستخدمين استغلالهم للهواتف الذكية في العديد من المجالات، في مقدمتها التجارة الإلكترونية، ما جعلهم يشكلون أكبر سوق إعلانية في المنطقة العربية، خصوصا أن متوسط أعمار 70% من المستخدمين يبلغ 30 عاماً، ما يدلل على أنها فئة تتقن التعامل الرقمي باقتدار.