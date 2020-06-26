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بالفيديو.. فولكس فاغن تطرح نموزج الجديد من سياراتها القاتلة

Time منذ 9 ساعات
Views 1379
بالفيديو.. فولكس فاغن تطرح نموزج الجديد من سياراتها القاتلة

أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة فولكس فاغن عن نموذجها الجديد Arteon والتي يطلق عليه القاتلة في بعض البلدان ، حيث زودت بهياكل سيدان و "ستيشن" عائلية يصل طولها إلى 4 أمتار و86 سم تقريبا، تتمتع بانسيابية عالية وتصميم يوحي بالفخامة والعصرية.

وحصل النموذج الجديد على ممتصات صدمات أمامية وخلفية مختلفة كليا، وعلى عجلات رياضية كبيرة، وتغيير فيها تصميم فتحات العوادم وشكل الشبك الأمامي لغطاء المبرد، وكذلك تصميم المصابيح والمرايا الجانبية، وتصميم الفتحات الهوائية في الجسم.

وتميزت هذه السيارات من الداخل بلوحة عدادات على شكل شاشة موضوعة قبالة السائق، وشاشة أخرى تعمل باللمس في منتصفها، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الوسائط المتعددة، و الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، كما زودت المقصورة بمنظمات صوت ممتازة، ومقاعد جلدية مريحة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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