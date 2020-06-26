امريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن (صدى):
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تتمثل في 4 شركات للحديد والصلب والألومنيوم بجانب ثلاثة من كبار منتجي المعادن .
وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي "إن النظام الإيراني يواصل استغلال أرباح شركات صناعة المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب في تمويل السلوك المزعزع للاستقرار في أنحاء العالم " ، وقيل انه بسبب استخدام الألومنيوم في صناعة الصواريخ .
وبموجب تلك العقوبات سيتم تجميد اي أصول امريكية ، وسيحظر على الأمريكيين التعامل مع تلك الشركات .
ومن المتوقع أن تؤثر تلك العقوبات على الإقتصاد الإيراني نظراً لما تساهم به في توفير العملة الأجنبية في ظل الإنكماش الإقتصادي .