نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

امريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

Time منذ ساعة
Views 1320
امريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن (صدى):
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تتمثل في 4 شركات للحديد والصلب والألومنيوم بجانب ثلاثة من كبار منتجي المعادن .

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي "إن النظام الإيراني يواصل استغلال أرباح شركات صناعة المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب في تمويل السلوك المزعزع للاستقرار في أنحاء العالم " ، وقيل انه بسبب استخدام الألومنيوم في صناعة الصواريخ .

وبموجب تلك العقوبات سيتم تجميد اي أصول امريكية ، وسيحظر على الأمريكيين التعامل مع تلك الشركات .

ومن المتوقع أن تؤثر تلك العقوبات على الإقتصاد الإيراني نظراً لما تساهم به في توفير العملة الأجنبية في ظل الإنكماش الإقتصادي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
راح من صيد أمـــس .
. راعــي الـددســـن .
الحــذر واجـــب .
. راعــي الـددســـن .
راح في خَــبَر كان .
. راعــي الـددســـن .
هههههه😂هههههه. يسـتاهـل ماجـاه .
. راعــي الـددســـن .
يالطططططططيف .

أخر الأخبار

أمطار رعدية على جازان
أمطار رعدية على جازان
Time منذ 20 ثانية Views 1012
المملكة تتصدر مستخدمو التواصل الإجتماعي عربيا
المملكة تتصدر مستخدمو التواصل الإجتماعي عربيا
Time منذ 4 دقائق Views 1082
«حساب المواطن» يحسم الجدل حول حذف الحساب القديم للمستفيد الذي تحول لتابع
«حساب المواطن» يحسم الجدل حول حذف الحساب القديم للمستفيد الذي تحول لتابع
Time منذ 6 دقائق Views 1128
بالفيديو.. فرنسا: نحن قوة كبرى وسنواصل مهماتنا في المتوسط
بالفيديو.. فرنسا: نحن قوة كبرى وسنواصل مهماتنا في المتوسط
Time منذ 8 دقائق Views 1183
طريقة توثيق جميع المعاملات الجمركية إلكترونياً
طريقة توثيق جميع المعاملات الجمركية إلكترونياً
Time منذ 21 دقيقة Views 1225
سعر الذهب ينخفض بنسبة 0.97%
سعر الذهب ينخفض بنسبة 0.97%
Time منذ 29 دقيقة Views 1262
النفط الخام ينخفض بنسبة 0.41%
النفط الخام ينخفض بنسبة 0.41%
Time منذ 32 دقيقة Views 1270
رئيس دولة يصاب بـ «وسواس كورونا» !
رئيس دولة يصاب بـ «وسواس كورونا» !
Time منذ 34 دقيقة Views 1279
بالفيديو.. فولكس فاغن تطرح نموزج الجديد من سياراتها القاتلة
بالفيديو.. فولكس فاغن تطرح نموزج الجديد من سياراتها القاتلة
Time منذ 39 دقيقة Views 1122
بالصور.. الكشف عن سيارة فورد البيك اب "F-150 2021 " متعددة الإختيارات
بالصور.. الكشف عن سيارة فورد البيك اب "F-150 2021 " متعددة الإختيارات
Time منذ 42 دقيقة Views 1142