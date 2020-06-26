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بالصور.. الكشف عن سيارة فورد البيك اب "F-150 2021 " متعددة الإختيارات

Time منذ 9 ساعات
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بالصور.. الكشف عن سيارة فورد البيك اب "F-150 2021 " متعددة الإختيارات

أميرة خالد (صدى):
كشفت عملاق السيارات فورد عن سيارتها الجديدة كلياً F-150 2021 والتي ستغزو الأسواق قريباً .

وجاءت السيارة المذهلة بتحديثات واسعة ، حيث جاء الهيكل من الدرجة العسكرية بجانب إبداع التصميم والمصابيح الجديدة و11 تصميم مختلف للشبك الأمامي .

وبخلاف هيكلها القوي ، جاءت السيارة البيك اب بإمكانات تقنية هائلة حيث تتمتع بشاشة لمسية متصلة بأنظمة المالتيميديا مع أنظمة حماية متطورة ككبح الطوارئ الأوتوماتيكي ومكبرات صوت .

كما جاءت السيارة بعدة محركات منها محرك ايكوبوست 2.7 لتر وآخر إيكوبوست 6 سلندر 3.6 لتر، ومحرك 8 سلندر 5 لتر بالتنفس الطبيعي، ومحرك كهربائي وآخر هجين وغيرهامن الإختيارات بحسب آلية المحرك وقوته .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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