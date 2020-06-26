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Acer تنتج حاسب مصفح جديد لمحبي السفر بقدرات جبارة

Time منذ ساعة
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Acer تنتج حاسب مصفح جديد لمحبي السفر بقدرات جبارة

وكالات (صدى):
كشفت شركة Acer مؤخرا عن مجموعة من الحواسب من بينها حاسب مناسب لمحبي السفر والذين يعملون بالأماكن المفتوحة، وأطلقت عليه إسم Enduro N3، وهو يعتبر أداة مثالية للمهندسين الذين يعملون في الورشات المفتوحة ، أو الذين يتنقلون ويسافرون باستمرار أو يحبون الذهاب في رحلات للاستمتاع بالطبيعة.

ويتميز Enduro N3 بهيكل مصنوع من مواد متينة يبلغ وزنه 1985 غ فقط، وسماكته 24.85 ملم، ومدعم بزوايا مصنوعة مواد خاصة لحمايته من الصدمات، و يحوي مروحة للتبريد من نوع Aquafan مقاومة للماء، كما يوفر هيكله حماية من الماء والغبار ، كما تمت حماية الشاشة المركبة عليه بطبقة من زجاج Corning Gorilla المقاوم للصدمات والخدوش.

وزود Enduro N3 بتقنيات Discrete Trusted Platform Module وAEMS لحماية بياناته من الاختراق والهجمات الإلكترونية، إضافة إلى بطارية تكفيه ليعمل 13 ساعة متواصلة.

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راح من صيد أمـــس .
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الحــذر واجـــب .
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راح في خَــبَر كان .
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هههههه😂هههههه. يسـتاهـل ماجـاه .
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يالطططططططيف .

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