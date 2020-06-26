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فتاة تقاضي زوجها لإلزامه بدفع مصروفات علاجها بعد إجهاضها

Time منذ 21 ساعة
Views 482
فتاة تقاضي زوجها لإلزامه بدفع مصروفات علاجها بعد إجهاضها

القاهرة (صدى):
في قضية غريبة ، لجأت فتاة مصرية للقضاء لإلزام زوجها بسداد مصروفات علاجها " 50 ألف جنيه " بعد تسبب شقيقه في إجهاضها .

وفي التفاصيل ، فقد كدت الزوجة "27 "عام أنها كانت تعيش حياة سعيدة مع زوجها وانجبت طفل ، إلا نه تغير فجأة واتجه للزواج الثاني وتغيرت معاملته بشكل قاسي وغريب .

وأضافت : عندما شكوت لشقيقه لعله ينصحه فوجت به يفتعل المشاكل ويعتدي علي ضرباً ثم هرب ، حتى شعرت بآلام حادة وفقدت جنيني .

وطالبت الزوجة بإلزام زوجها بالمصروفات بعدما تنصل منها رغم انه ميسور الحال ، بعدما تأكد انها لن تتقدم ببلاغ ضد شقيقه .

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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