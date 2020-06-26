فتاة تقاضي زوجها لإلزامه بدفع مصروفات علاجها بعد إجهاضها

القاهرة (صدى):
في قضية غريبة ، لجأت فتاة مصرية للقضاء لإلزام زوجها بسداد مصروفات علاجها " 50 ألف جنيه " بعد تسبب شقيقه في إجهاضها .
وفي التفاصيل ، فقد كدت الزوجة "27 "عام أنها كانت تعيش حياة سعيدة مع زوجها وانجبت طفل ، إلا نه تغير فجأة واتجه للزواج الثاني وتغيرت معاملته بشكل قاسي وغريب .
وأضافت : عندما شكوت لشقيقه لعله ينصحه فوجت به يفتعل المشاكل ويعتدي علي ضرباً ثم هرب ، حتى شعرت بآلام حادة وفقدت جنيني .
وطالبت الزوجة بإلزام زوجها بالمصروفات بعدما تنصل منها رغم انه ميسور الحال ، بعدما تأكد انها لن تتقدم ببلاغ ضد شقيقه .