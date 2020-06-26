بن لادن يوقع رئيس الوزراء الباكستاني في ورطة

إسلام أباد (صدى):
تسببت تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تتعلق بقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في موجة من الإنتقادات، وذلك بعد حديثه بأن الولايات المتحدة جعلت منه "شهيدا"، وهو مصطلح يعكس طعنة خفية من واشنطن لأنها تستخدم بشكل رئيسي لشخصيات مشرفة قتلوا في المعركة.
وقال خان في خطابه بأن شراكة باكستان مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب كانت خطأ، متابعا بأن واشنطن استخدمت لغة مسيئة ضد باكستان، وألقت باللوم على إسلام آباد في إخفاقاتها في أفغانستان المجاورة، والأهم من ذلك كله - رفضت إخبار إسلام آباد عن عملياتها ضد بن لادن في عام 2011 قبل تنفيذ غارة لفريق نيفي سيلز ليلا.
واقتحمت قوة العمليات الخاصة بلدة الحامية العسكرية الباكستانية أبوت آباد في منتصف الليل في 2 مايو 2011، ما أسفر عن مقتل بن لادن والعديد من قادته، مردفا بأن بلادنا انحازت إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب لكنهم جاؤوا إلى هنا وقتلوه واستشهد على يدهم واستخدموا لغة مسيئة ضدنا "ولم" يبلغونا "عن الغارة"، على الرغم من حقيقة أننا فقدنا 70 ألف شخص في الحرب على الإرهاب".