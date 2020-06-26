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بن لادن يوقع رئيس الوزراء الباكستاني في ورطة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1238
بن لادن يوقع رئيس الوزراء الباكستاني في ورطة

إسلام أباد (صدى):
تسببت تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تتعلق بقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في موجة من الإنتقادات، وذلك بعد حديثه بأن الولايات المتحدة جعلت منه "شهيدا"، وهو مصطلح يعكس طعنة خفية من واشنطن لأنها تستخدم بشكل رئيسي لشخصيات مشرفة قتلوا في المعركة.

وقال خان في خطابه بأن شراكة باكستان مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب كانت خطأ، متابعا بأن واشنطن استخدمت لغة مسيئة ضد باكستان، وألقت باللوم على إسلام آباد في إخفاقاتها في أفغانستان المجاورة، والأهم من ذلك كله - رفضت إخبار إسلام آباد عن عملياتها ضد بن لادن في عام 2011 قبل تنفيذ غارة لفريق نيفي سيلز ليلا.

واقتحمت قوة العمليات الخاصة بلدة الحامية العسكرية الباكستانية أبوت آباد في منتصف الليل في 2 مايو 2011، ما أسفر عن مقتل بن لادن والعديد من قادته، مردفا بأن بلادنا انحازت إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب لكنهم جاؤوا إلى هنا وقتلوه واستشهد على يدهم واستخدموا لغة مسيئة ضدنا "ولم" يبلغونا "عن الغارة"، على الرغم من حقيقة أننا فقدنا 70 ألف شخص في الحرب على الإرهاب".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما شـاء الله تبـارك الرحـمن . . الله يخليه ويبارك في عمره .
. راعــي الـددســـن .
ما شـاء الله تبـارك الرحـمن . . الله يخليه ويبارك في عمره .
abdul
معلهيش يا ضناية ! وكما يقول المثل الامركي : اللّذّة والإغراء والجاذبية في المرّة الثالثة. THE THIRD TIME IS THE CHARM
عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق

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