نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إدارة مستشفى الدلم تمنح منسوبيها أوسمة أبطال كوفيد 19

Time منذ 8 ساعات
Views 1307
Comment 1
إدارة مستشفى الدلم تمنح منسوبيها أوسمة أبطال كوفيد 19

الخرج (صدى):
منح سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم أبطال الصحة من منسوبي المستشفى و مراكز الرعاية الأولية التابعة ممن هم في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا ، وسام " أبطال Covid19" تقديرًا لجهودهم و اعترافًا بما يبذل من عمل كبير خلال هذه الفترة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

و أكد الدكتور الدخيني أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من استشعارنا بضرورة تقديم شيء و لو كان بسيطاً يعبر عن التقدير للجهود المبذولة في حربنا ضد كورونا، مبينًا أن هذه الأوسمة هي أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين يضحون بأنفسهم خلال هذه الفترة لينعم المجتمع بالصحة، و لسلامة المواطن والمقيم، فلهم منا كل تقدير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ههههههه. مقرود أبو قرود .🐒.🎂.
. راعــي الـددســـن .
هههههه😂😂هههههه.
. راعــي الـددســـن .
معلومات جيده .
. راعــي الـددســـن .
طـــــــــــ🏋️‍ـــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه .

أخر الأخبار

وزير الشؤون الإسلامية لـ «المواطن»: الأعداء خططوا لتشريدك فتمسك بعقيدتك
وزير الشؤون الإسلامية لـ «المواطن»: الأعداء خططوا لتشريدك فتمسك بعقيدتك
Time منذ 14 دقيقة Views 1261
بالفيديو.. محطات في خدمة ضيوف الرحمن مع انشاء مجلس إدارة الحرم في عهد الملك المؤسس
بالفيديو.. محطات في خدمة ضيوف الرحمن مع انشاء مجلس إدارة الحرم في عهد الملك المؤسس
Time منذ 15 دقيقة Views 1287
بالفيديو.. فوائد فيتامين د في الوقاية من كورونا
بالفيديو.. فوائد فيتامين د في الوقاية من كورونا
Time منذ 17 دقيقة Views 1165
خطباء الجوامع: قرار محدودية الحج يؤكد حرص القيادة على صحة حجاج بيت الله الحرام
خطباء الجوامع: قرار محدودية الحج يؤكد حرص القيادة على صحة حجاج بيت الله الحرام
Time منذ 19 دقيقة Views 1305
بالفيديو.. جازان تعقم المدارس خلال الفترة السابقة
بالفيديو.. جازان تعقم المدارس خلال الفترة السابقة
Time منذ 20 دقيقة Views 1287
العنود الخليفي تتربع على عرش بطولة الإلتزام لرفع الأثقال
العنود الخليفي تتربع على عرش بطولة الإلتزام لرفع الأثقال
Time منذ 21 دقيقة Views 1281
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
Time منذ 28 دقيقة Views 1301
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
Time منذ 32 دقيقة Views 1279
«النمر» يوضح تأثير الزنجبيل على مرضى ضغط الدم
«النمر» يوضح تأثير الزنجبيل على مرضى ضغط الدم
Time منذ 33 دقيقة Views 1381
بالفيديو.. غش مياه الآبار في عسير وبيعها على أنها مياه محلاة بسعر مرتفع
بالفيديو.. غش مياه الآبار في عسير وبيعها على أنها مياه محلاة بسعر مرتفع
Time منذ 34 دقيقة Views 1277