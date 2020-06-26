أمجد طه يكشف تفاصيل جديدة في تفجيرات طهران: «هجوم سيبراني»

طهران (صدى):
علق الخبير الاستراتيجي والسياسي أمجد طه على تفجيرات طهران مرجحًا رواية الهجوم السيبراني.
وقال "طه" عبر "تويتر" : "لأنهم اوهن من بيت العنكبوت..لسنا بحاجة طائرات درون ولا مليشيات لإختراق عاصمة العدو..بل بذكاء ودقة وبالوقت المناسب نستطيع ولحماية الإنسانية القيام بهجوم سيبراني يؤدي لإنفجار في شرق طهران بخزان الغاز بإحدى اهم منشآت وزارة الدفاع".
وتابع: " بيتك من زجاج لا ترمي الناس بالحجارة"، معتبرًا أن الهجوم السيبراني نجح في استهداف منشآت وزارة الدفاع في شيراز و شرق طهران.(بلا درون ولا مليشيات..ترسل لنا صاروخ..نجعل صواريخك تقصفك).