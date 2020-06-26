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أمجد طه يكشف تفاصيل جديدة في تفجيرات طهران: «هجوم سيبراني»

Time منذ ساعة
Views 1491
أمجد طه يكشف تفاصيل جديدة في تفجيرات طهران: «هجوم سيبراني»

طهران (صدى):
علق الخبير الاستراتيجي والسياسي أمجد طه على تفجيرات طهران مرجحًا رواية الهجوم السيبراني.

وقال "طه" عبر "تويتر" : "لأنهم اوهن من بيت العنكبوت..لسنا بحاجة طائرات درون ولا مليشيات لإختراق عاصمة العدو..بل بذكاء ودقة وبالوقت المناسب نستطيع ولحماية الإنسانية القيام بهجوم سيبراني يؤدي لإنفجار في شرق طهران بخزان الغاز بإحدى اهم منشآت وزارة الدفاع".

وتابع: " بيتك من زجاج لا ترمي الناس بالحجارة"، معتبرًا أن الهجوم السيبراني نجح في استهداف منشآت وزارة الدفاع في شيراز و شرق طهران.(بلا درون ولا مليشيات..ترسل لنا صاروخ..نجعل صواريخك تقصفك).

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ما شـاء الله تبـارك الرحـمن . . الله يخليه ويبارك في عمره .
. راعــي الـددســـن .
ما شـاء الله تبـارك الرحـمن . . الله يخليه ويبارك في عمره .
abdul
معلهيش يا ضناية ! وكما يقول المثل الامركي : اللّذّة والإغراء والجاذبية في المرّة الثالثة. THE THIRD TIME IS THE CHARM
عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق

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