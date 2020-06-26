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مليشيات إيران تهدد رئيس حكومة العراق: «مسخ غادر وعميل»

Time منذ 45 دقيقة
Views 1370
مليشيات إيران تهدد رئيس حكومة العراق: «مسخ غادر وعميل»

بغداد (صدى):
شهدت العراق خلال الساعات الماضية اشتعالًا للأوضاع تزامنًا مع تفجيرات طهران؛ حيث حاول الخبراء الربط بين الحدثين

وفي العراق شن المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراق، أحد الفصائل العسكرية الموالية بشدة لإيران في العراق، هجوما عنيفا على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الجمعة، واصفا إياه بعميل الأميركيين و"المسخ الغادر"، مهددا إياه بالعقاب و"العذاب"، قائلاً: "نتربص لكم".

وزعم أن أنصار الميليشيات، إطلاق سراح العناصر الذين اعتقلوا ليل الخميس إثر مداهمة قوة من مكافحة الإرهاب لأحد مراكز هذا الفصيل في العراق، حيث وجدت صواريخ معدة للإطلاق، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي في وقت سابق.

واستعرضت المليشيات قوتهم وسلاحهم، في الشوارع في أولى ساعات اليوم الجمعة،موجهين رسائل تهديد ووعيد ضد كل من يمسهم.

وحاصرت ميليشيات حزب الله، بعض المناطق في العاصمة، لا سيما في المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات عامة، وسفارات، ومراكز رسمية، فضلاً عن مساكن لمسؤولين عراقيين في الدولة.

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أحدث التعليقات

abdul
معلهيش يا ضناية ! وكما يقول المثل الامركي : اللّذّة والإغراء والجاذبية في المرّة الثالثة. THE THIRD TIME IS THE CHARM
عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة

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