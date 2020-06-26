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جدل بعد تغريدة «المغامسي» عن معاوية في «نكاح النساء والحائط»

Time منذ 54 دقيقة
Views 1328
جدل بعد تغريدة «المغامسي» عن معاوية في «نكاح النساء والحائط»

عادل الحربي (صدى):
تسبب الداعية الشيخ صالح المغامسي؛ إمام مسجد قباء السابق في إثارة جدلًا كبيرًا بعد نقله لحديث منسوب لمعاوية بن أبي سفيان، رأي البعض أنها ليست صحيحة “مستطرفون” ولا يعتد بها.

وكتب صالح المغامسي عبر حسابه على "تويتر" : قال معاوية – : نكحتُ النساء حتى لا أفرّقُ بين امرأة وحائط . وأكلتُ الطعام حتى لا أجد ما استمرؤهُ .وشربتُ الأشربةَ حتى رجعتُ إلى الماء . وركبتُ المطايا حتى رجعتُ إلى نعلي . فما بقيَ ماتتوقُ إليه نفسي من اللذات إلا محادثة أخٍ كريم"

وعلق أحد متابعيه بالقول :” للاسف .. مصدر تلك الكلمات هو كتاب المستطرف في كل فن مستظرف وقد تكلم اهل العلم والاختصاص عن هذا الكتاب الوضيع واغلبه يتكلم عن الفواحش وينقل الاشعار الهابطة والركيكة وينسبها لعدة شخصيات تاريخية زورا وبهتانا”.

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أحدث التعليقات

abdul
معلهيش يا ضناية ! وكما يقول المثل الامركي : اللّذّة والإغراء والجاذبية في المرّة الثالثة. THE THIRD TIME IS THE CHARM
عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة

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