إيران تتستر على حقيقة تفجيرات طهران على غرار الطائرة الأوكرانية

طهران (صدى):
كشفت السلطات الإيرانية عن سبب غريب لتفجيرات طهران التي هزت المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وزعمت وكالة فارس الإيرانية أن الضوء الساطع في سماء طهران سببه "انفجار خزان غاز صناعي"، فيما قال التلفزيون الإيراني إن الانفجار في منطقة يوجد بها موقع عسكري حساس قرب طهران.
وأشارت معلومات من شهود عيان قرب الواقعة إلى أن التفجيرات ضربت مخزنًا للمتفجرات في أحد مواقع الحرس الثوري الإيراني الحساسة.
وفي روايات أخرى زعم البعض إن الاستهداف كان من جانب إسرائيل من خلال هجمة سيبرانية.
وقالت صحفية في بي بي سي فارسي إن الانفجار وقع إما في قاعدة تابعة للحرس الثوري اسمهاحزب الله، أو قاعدة للجيش الإيراني في منطقة خجير، وبحسب مصادرها هناك في هذه المنطقة نفق لتخزين المتفجرات مكتوب عليه جملة فارسية.