اقتصادي: «لا تشتروا سيارات الآن»

عادل الحربي (صدى):
وجه الاقتصادي ماهر السيف نصيحة إلى محبي السيارات أو الراغبين في شراء سيارة خلال الفترة الحالية.
وقال"السيف" في تصريحات تلفزيونية: "العالم لديه انهيار في مبيعات السيارات بسبب تأثر حركة الشحن ، وأنصح عدم الاستعجال بشراء السيارة في الوقت الحالي".
وأضاف : "وزارة التجارة سوف تحدد سعر بيع السيارة بحسب البطاقة الجمركية، وهذا سيمنع التلاعب في الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة".
واستكمل: " فإذا كان وصول السيارة قبل 1 يوليو لن تخضع لزيادة ضريبة القيمة المضافة، وعلى وزارة التجارة أن تنتبه لذلك.