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اقتصادي: «لا تشتروا سيارات الآن»

Time منذ ساعة
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اقتصادي: «لا تشتروا سيارات الآن»

عادل الحربي (صدى):
وجه الاقتصادي ماهر السيف نصيحة إلى محبي السيارات أو الراغبين في شراء سيارة خلال الفترة الحالية.

وقال"السيف" في تصريحات تلفزيونية: "العالم لديه انهيار في مبيعات السيارات بسبب تأثر حركة الشحن ، وأنصح عدم الاستعجال بشراء السيارة في الوقت الحالي".

وأضاف : "وزارة التجارة سوف تحدد سعر بيع السيارة بحسب البطاقة الجمركية، وهذا سيمنع التلاعب في الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة".

واستكمل: " فإذا كان وصول السيارة قبل 1 يوليو لن تخضع لزيادة ضريبة القيمة المضافة، وعلى وزارة التجارة أن تنتبه لذلك.

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أحدث التعليقات

abdul
معلهيش يا ضناية ! وكما يقول المثل الامركي : اللّذّة والإغراء والجاذبية في المرّة الثالثة. THE THIRD TIME IS THE CHARM
عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة

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