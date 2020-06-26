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الاتحاد يتعاقد مع مدرب حراس بالميراس البرازيلي
منذ دقيقتين
1100
نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع مدرب حراس نادي بالميراس البرازيلي السابق المدرب أوسكار رودريغيز .
وقالت مصادر إن التعاقد مع أوسكار يأتي بطلب من المدرب فابيو كاريلي.
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أحدث التعليقات
abdul
معلهيش يا ضناية ! وكما يقول المثل الامركي : اللّذّة والإغراء والجاذبية في المرّة الثالثة. THE THIRD TIME IS THE CHARM
عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
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يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
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