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قصة فتاة الحرس الملكي التي أعادت «الفغم» للأذهان

Time منذ 4 ساعات
Views 2400
قصة فتاة الحرس الملكي التي أعادت «الفغم» للأذهان

عادل الحربي (صدى):
انتشر بقوة خلال الساعات الماضية صورة لفتاة ترتدي زي الحرس الملكي، حيث اثارت إعجاب المتابعين بشكل كبير.

وتصدر اسم الحرس الملكي السعودي، قائمة تريند للمواضيع الأكثر قراءة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسبب صورة فتاة الحرس الملكي.

وتفاعل مغردون على الوسم باستذكار الراحل عبدالعزيز الفغم ؛ فيما تغنى أخرون بمكانة المرأة السعودية وتمكنها من المجالات كافة.

وظهرت الفتاة وهي تقف باستعداد، وترتدي بدلة سوداء اللون متوافقة مع الزي الرسمي الذي يرتديه رجال الحرس الملكي السعودي، بالإضافة لارتدائها كمامة سوداء اللون، وقبعة على الرأس من تلك التي يرتديها رجال الحرس، بالإضافة لحذاء عسكري خاص.

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أحدث التعليقات

abdul
معلهيش يا ضناية ! وكما يقول المثل الامركي : اللّذّة والإغراء والجاذبية في المرّة الثالثة. THE THIRD TIME IS THE CHARM
عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة

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