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لاعب الاتحاد يتلقى عرضا من الدوري الأمريكي مقابل مبلغ ضخم

Time منذ ساعة
Views 1448
لاعب الاتحاد يتلقى عرضا من الدوري الأمريكي مقابل مبلغ ضخم

وكالات (صدى):
تلقى مهاجم نادي الاتحاد المحترف؛ ألكسندر بريجوفيتش عرضًا من أحد أندية الدوري الأمريكي.

وقالت مصادر إن اللاعب يتجه للموافقة على العرض الذي بلغت قيمته 3.5 مليون يورو، لمدة سنة و6 أشهر.

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أحدث التعليقات

abdul
معلهيش يا ضناية ! وكما يقول المثل الامركي : اللّذّة والإغراء والجاذبية في المرّة الثالثة. THE THIRD TIME IS THE CHARM
عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة

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