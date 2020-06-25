رسالة من «stc» بشأن تطبيق زيادة القيمة المضافة على منتجاتها

الرياض (صدى):
قالت شركة الاتصالات السعودية(STC) إنه سيتم تطبيق زيادة القيمة المضافة على كافة منتجاتها اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ووجهت رسالة للعملاء تقول: "وفقًا لتوجيه الهيئة العامة للزكاة والدخل، سترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على جميع منتجاتنا وخدماتنا من 5٪ إلى 15٪ اعتبارًا من 1-7-2020″"
وأكدت على أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات المفوترة وذلك يشمل (باقات المفوتر, المكالمات المحلية والدولية , التجوال ,الخدمات المضافة ,الأجهزة وبرنامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية).
وأوضحت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون من خلال إضافة 15% ضريبة قيمة مضافة على أجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة بعد تاريخ 2020/7/1.