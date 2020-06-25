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رسالة من «stc» بشأن تطبيق زيادة القيمة المضافة على منتجاتها

Time منذ 8 دقائق
Views 1170
رسالة من «stc» بشأن تطبيق زيادة القيمة المضافة على منتجاتها

الرياض (صدى):
قالت شركة الاتصالات السعودية(STC) إنه سيتم تطبيق زيادة القيمة المضافة على كافة منتجاتها اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.

ووجهت رسالة للعملاء تقول: "وفقًا لتوجيه الهيئة العامة للزكاة والدخل، سترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على جميع منتجاتنا وخدماتنا من 5٪ إلى 15٪ اعتبارًا من 1-7-2020″"

وأكدت على أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات المفوترة وذلك يشمل (باقات المفوتر, المكالمات المحلية والدولية , التجوال ,الخدمات المضافة ,الأجهزة وبرنامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية).

وأوضحت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون من خلال إضافة 15% ضريبة قيمة مضافة على أجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة بعد تاريخ 2020/7/1.

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أحدث التعليقات

abdul
معلهيش يا ضناية ! وكما يقول المثل الامركي : اللّذّة والإغراء والجاذبية في المرّة الثالثة. THE THIRD TIME IS THE CHARM
عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة

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رسالة من «stc» بشأن تطبيق زيادة القيمة المضافة على منتجاتها
رسالة من «stc» بشأن تطبيق زيادة القيمة المضافة على منتجاتها
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