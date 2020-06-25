ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بعد حرمان 30 عاما

وكالات (صدى):
توج فريق ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس.
وجاء ذلك فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأنهى تشيلسي الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بهدف سجله الأمريكى كريستيان بوليسيتش، فى الدقيقة 36 من زمن اللقاء، بعد استغلاله خطأ دفاعى من لاعبى السيتي، قبل أن يرواغ مدافع السيتي، ويضعها على يسار حارس مانشستر سيتي.
ونجح مانشستر سيتي، فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 55، من تسديدة رائعة عن طريق النجم البلجيكي كيفن دى بروين.
وعاد البلوز للتقدم من جديد، فى الدقيقة 78، عبر ركلة جزاء، سجلها البرازيلى ويليان، وطرد على أثرها مواطنه فرناندينيو، لاعب السيتي.
وتوقف رصيد مانشستر سيتي، عند 63 نقطة، فى المركز الثانى، متأخرا بفارق ليفربول، صاحب الصدارة برصيد 86 نقطة، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، بينما رفع تشيلسي رصيده للنقطة 54 فى المركز الرابع.