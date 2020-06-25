القبض على ثلاث نساء يسرقن "أوراق العنب"

برلين (صدى):
أوقفت الشرطة في جنوب ولاية هيسن الألمانية ثلاث نساء كن يقطفن أوراق العنب من مزارع الكروم لاستخدامها في عمل "محشي ورق العنب".
وأصدرت الشرطة تحذيرات من مغبة أكل هذه الأوراق المهمة بالنسبة لنمو ونضج حبات العنب.
وتعتقد الشرطة أن النسوة قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها للأكل ضمن وصفات شرقية خاصة، منها "محشي ورق العنب".
وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها عناصرها بضبط أشخاص يقطفون أوراق كروم العنب، ففي نهاية الأسبوع الماضي تم ضبط رجل يحاول تحميل أكياس كبيرة معبأة داخل سيارة.
في حين أصدرت دائرة الشرطة تحذيرًا رسميًا من مغبة قطف هذه الأوراق وأكلها وذلك تجنبًا للأمراض، بحسب الراديو الألماني.
وأوضحت الشرطة أنه يجب معرفة أن هذه الكروم مرشوشة بمبيدات حشرية ويجب عدم أكل الأوراق؛ حفاظا على الصحة العامة. كما أن القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررا كبيرا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأورواق من أجل أن تنموا وتنضج.