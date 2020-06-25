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شاهد..كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر

Time منذ 8 دقائق
Views 1187
شاهد..كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر

علي القحطاني (صدى):
أعاد المرور التأكيد على طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية

وقال المرور إنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

وهي الدخول لحساب أبشر، الذهاب إلى خدمات المركبات اختيار الاستعلامات، اختيار صلاحية التأمين على المركبات تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.

وكان المرور أكد في وقت سابق أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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