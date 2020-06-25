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رئيسة وزراء تؤجل زفافها للمرة الثالثة بسبب الاتحاد الأوروبي

Time منذ 26 دقيقة
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رئيسة وزراء تؤجل زفافها للمرة الثالثة بسبب الاتحاد الأوروبي

وكالات (صدى):
اضطرت رئيس وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، إلى تأجيل زفافها للمرة الثالثة خلال عام.

جاء ذلك بسبب قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل المقرر عقدها في 17 و18 من الشهر المقبل.

وقالت رئيسة الوزراء "لدي الرغبة في الزواج بهذا الرجل الرائع، ولكن يبدو أن الأمر لن يكون سهلاً، الآن دعوا لاجتماع للمجلس في بروكسل في يوم السبت الذي كنا سنتزوج فيه".

يذكر أن فريدريكسون، تبلغ 42 عاماً ولديها ابنين من علاقة سابقة وتربطة علاقة بالمخرج السينمائي بو تينبرج (55 عاماً) منذ 2014.

وأجلت زفافها من قبل بسبب الدعوة لانتخابات تشريعية في الدنمارك وفازت فريدريكسون وهي زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تلك الانتخابات وصارت رئيسة للوزراء.

وتم تأجيله للمرة الثانية في فبراير الماضي بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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