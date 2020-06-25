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الزكاة والدخل تكشف عن قيمة مكافأة التبليغ عن مخالفات استغلال الضريبة الجديدة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1336
الزكاة والدخل تكشف عن قيمة مكافأة التبليغ عن مخالفات استغلال الضريبة الجديدة

علي القحطاني (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أن الهيئة لديها كامل الخبرة والمعرفة لتوسيع الرقابة الميدانية على الأسواق قبل وبعد إقرار الضريبة المضافة الجديدة 15 % حيث إنها عملت على ذات الأمر عند تطبيق الضريبة المضافة 5 % في 1 يناير 2018.“الوطن”.

وقالت الهيئة إن العقود الطويلة المبرمة قبل 11 مايو 2020 بين شخصين خاضعين، تخضع للضريبة حتى 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أو تجديده أيهم أسبق، بشرط أن للعميل خصم كامل ضريبة المدخلات على العقد.

أضافت : «العقود الطويلة مع الجهات الحكومية التي تم توقيعها أو صدر خطاب ترسية عليها، فإن أي توريدات بموجب هذا العقد تخضع للضريبة بنسبة 5 % حتى 30 يونيو 2021 أو تجديد العقد أو انتهائه أيهم أسبق».

وأكدت أن إقرار مكافأة التبليغ على المخالفات بنسبة 2,5 % من قيمة المخالفة بشرط ألا تقل القيمة عن 1000 ريال ولا تزيد عن مليون ريال، لأن المبلغ ساعد بالحفاظ على خزينة الدولة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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