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منع القطريين من دخول دول الاتحاد الأوروبي

Time منذ 44 دقيقة
Views 1345
منع القطريين من دخول دول الاتحاد الأوروبي

وكالات (صدى):
كشف مصدر في الاتحاد الأوروبي،عن إدراج الولايات المتحدة لقائمة الدول التي سيحظر على المسافرين دخولها إلى دول التكتّل بعد إعادة فتح الحدود الخارجية بسبب إخفاق الولايات المتحدة في السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المسؤولون، أن من بين البلدان الأخرى التي سيتم إدراجها فيها وفقًا لمسودة قائمة سيتم الانتهاء هي " روسيا والبرازيل وقطر "، فيما يتوقع أن يعلن رسميًا مطلع الأسبوع المقبل.

وتستند المعايير إلى البيانات الوبائية: 47 دولة في قائمة البلدان المقبولة والمسموح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد.

ومن المرجح أن مسافرين من 54 دولة ما زالوا ممنوعين من دخول دول الاتحاد.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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