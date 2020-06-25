منع القطريين من دخول دول الاتحاد الأوروبي

وكالات (صدى):
كشف مصدر في الاتحاد الأوروبي،عن إدراج الولايات المتحدة لقائمة الدول التي سيحظر على المسافرين دخولها إلى دول التكتّل بعد إعادة فتح الحدود الخارجية بسبب إخفاق الولايات المتحدة في السيطرة على جائحة فيروس كورونا.
وأوضح المسؤولون، أن من بين البلدان الأخرى التي سيتم إدراجها فيها وفقًا لمسودة قائمة سيتم الانتهاء هي " روسيا والبرازيل وقطر "، فيما يتوقع أن يعلن رسميًا مطلع الأسبوع المقبل.
وتستند المعايير إلى البيانات الوبائية: 47 دولة في قائمة البلدان المقبولة والمسموح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد.
ومن المرجح أن مسافرين من 54 دولة ما زالوا ممنوعين من دخول دول الاتحاد.