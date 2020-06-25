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متحدث الصحة: لم نرصد إصابات بكورونا بين المتعافين (فيديو)

Time منذ 49 دقيقة
Views 1323
متحدث الصحة: لم نرصد إصابات بكورونا بين المتعافين (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن عدم رصد أي إصابة بفيروس كورونا لأشخاص أُصيبوا من قبل وتعافوا منه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، إذ أكد أن المملكة لم يُرصد فيها عودة الإصابة لأي شخص بعد تعافيه مرة أخرى.

وأضاف أنه من المبكر الوصول للنتيجة النهائية المتعلقة بالمناعة التي تمنع عودة الإصابة مجددا، مشيرًا إلى أن الأبحاث والرصد والدراسات مستمرة وأن المملكة تراقبها.

يذكر أن المملكة سجلت اليوم الخميس 3372 حالة إصابة جديدة، و5085 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 117882 حالة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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