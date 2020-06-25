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التحقيق مع شاب اعتدى على والدته وأحرق جسدها بمكة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1311
التحقيق مع شاب اعتدى على والدته وأحرق جسدها بمكة

مكة المكرمة (صدى):
فتحت النيابة العامة، تحقيقًا في قيام شاب بالاعتداء على والدته بالضرب المبرح وإحراق أجزاء من جسدها.

وكان مركز العمليات الموحد، قد تلقى بلاغًا عن قضية عقوق الشاب تجاه والدته، مسببًا لها جروحًا وإصابات متفرقة بجسدها، إثر إحراقها بالنار.

وتعاملت الجهات الأمنية مع الحادث، حيث تم نقل الأم وهي في العقد السادس من عمرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما هرب الشاب من الموقع.

ونجحت الجهات الأمنية، في الإطاحة بالجاني وهو شاب في عقده الثالث بأحد الأحياء في غرب مكة، إذ تبيّن أنه من أرباب السوابق وبحالة غير طبيعية.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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