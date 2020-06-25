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شاهد..أيدي العابثين تشوه مسجد «البيعة» بمكة المكرمة

Time منذ ساعة
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شاهد..أيدي العابثين تشوه مسجد «البيعة» بمكة المكرمة

نايف السالم (صدى):
رغم الإرث التاريخي والمكانة الإسلامية لمسجد البيعة أو "العقبة" في مكة المكرمة، إلا أن أيادي العابثين طالت هذا المسجد التاريخي من خلال الكتابة على الحوائط والجدران.

وذكر تقرير تلفزيوني أن مسجد البيعة ويطلق عليه مسجد العقبة.. بناه أبو جعفر المنصور سنة 144 للهجرة، في المكان الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار حيث بايعوه بيعة العقبة.

وأضاف التقرير : ورغم أهمية هذا المسجد ومكانته في قلوب المسلمين في العالم أجمع إلا أن أيادي العابثين تسببت في تشويه المسجد بسبب الكتابة على الحوائط والجدران، فضلا عن وضع السجاد المخصص للصلاة بطريقة لا تليق به، وسط مطالبات بتدخل الجهات المعنية للاهتمام بالمسجد وغيره من المساجد التاريخية.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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