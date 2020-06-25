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الخطوط الجوية في باكستان تمنع 150 طيارا من الطيران

Time منذ ساعة
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الخطوط الجوية في باكستان تمنع 150 طيارا من الطيران

وكالات (صدى):
أعلنت الخطوط الجوية الرسمية في باكستان، اليوم الخميس، أنها ستمنع 150 طيارا من الطيران إذ تتهمهم بالحصول على رخصهم من خلال خوض آخرين للامتحانات بدلا منهم

كما أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ قرار الفصل، فيما لم يفصح عن مزيد من التفاصيل، بشأن الغش، لكنه قال إن عملية فصل الطيارين بدأت.

وأضاف "سنتأكد من ألا يقود مثل هؤلاء الطيارين غير المؤهلين طائرات مجددا." قائلاً إن سلامة الركاب هي الأولوية القصوى للخطوط الجوية

وتأتي الخطوة بعد يوم من إعلان وزير الطيران الباكستاني غلام سرقار خان أن 262 من 860 طيارا باكستانيا يحملون رخصا "مزيفة".

وجاء ذلك أثناء الإعلان عن النتائج الأولية لتحقيق أمام البرلمان في حادث الطائرة إيرباص إيه320 الذي وقع يوم 22 مايو.

وعن آخر التطورات حول التحقيق بحادث وقوع الطائرة الباكستانية الشهر الماضي، فقد أكد وزير الطيران الباكستاني غلام ساروار خان، الأربعاء، أن قائدي طائرة الخطوط الجوية الباكستانية التي تحطمت وراح ضحيتها 97 شخصاً كانا في حالة تشتت وانشغال بالحديث عن جائحة فيروس كورونا أثناء استعدادهما لمحاولة هبوط أولية فاشلة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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