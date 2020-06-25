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الصحة العالمية : من غير المؤكد الحصول على لقاح لكورونا

Time منذ ساعة
Views 1397
الصحة العالمية : من غير المؤكد الحصول على لقاح لكورونا

وكالات (صدى):
أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بأنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح لفيروس كورونا

وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، إنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أن يكون متاحًا للجميع

“سيكون من الصعوبة بمكان القطع بأننا سنجد لقاحًا… وأضاف : لم نتوصل بعد للقاح لفيروس كورونا، ولذلك آمل عندما يجري اكتشافه أن يكون الأول.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحا، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير.

واستكمل نأمل أن يكون هناك لقاح، والتقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام، وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين. هذا ما يقوله العلماء”.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم ادفع عنا البلاء
abdul
" يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) " ق
abdul
تبع مسافة السّكّة !
abdul
يا اللواء المطرقي. معاد لك مصداقية بعد خداعك علينا بخبر سار بعد ساعات قبل شهر وشوَيّة
abdul
حسبي الله علي عقلتس!. طلب إجراء رجيم للتخسيس مو معنتها قطع تلات ارباع معدتك. وياليت يخيطون تلات ارباع فاهك كمان. كان كفيل بتقليل كمية المفطح اللي يدخل الي معدتك.

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